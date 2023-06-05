Минобороны России: ВСУ пошли в крупномасштабное наступление на пяти участках фронта

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты пошли в крупное контрнаступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: Telegram: Диванный аналитик

По его словам, речь идёт о Южноданецком направлении.

"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ", — пояснил официальный представитель военного ведомства России.

Как подчеркнул Конашенков, в атаку пошли шесть мехбригад и два танковых батальона, при поддержке нескольких подразделений. Однако добиться какого-либо успеха националистам не удалось. ВСУ провалили задачи командования.