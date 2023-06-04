Украина сообщает о "Геранях" в Павлограде и в оккупированной ВСУ части Запорожской области

Поступила информация о беспилотниках "Герань-2" в Днепропетровской области и в оккупированной Киевом части Запорожской области.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Об этом со ссылкой на украинские Telegram-каналы сообщают военкоры "Русской Весны".

Есть данные что российские беспилотники-камикадзе летят прямым курсом на Павлоград (Днепропетровская область). Когда в последний раз туда что-то залетало, то было очень светло, комментирует издание.

Также ОТРК "Искандер" нанёс удар по Чугуеву (Харьковская область) — важному логистическому центу армии Украины, в котором накапливается а затем перебрасывается на фронт военная техника и личный состав противника.

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