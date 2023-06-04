Поступила информация о беспилотниках "Герань-2" в Днепропетровской области и в оккупированной Киевом части Запорожской области.
Об этом со ссылкой на украинские Telegram-каналы сообщают военкоры "Русской Весны".
Есть данные что российские беспилотники-камикадзе летят прямым курсом на Павлоград (Днепропетровская область). Когда в последний раз туда что-то залетало, то было очень светло, комментирует издание.
Также ОТРК "Искандер" нанёс удар по Чугуеву (Харьковская область) — важному логистическому центу армии Украины, в котором накапливается а затем перебрасывается на фронт военная техника и личный состав противника.
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Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.