Зеленский поблагодарил впервые конкретных солдат ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский использовал ежедневное "обращение к народу", чтобы поблагодарить боевиков ВСУ, находящихся на передовой и тех, кто будет исполнять основную роль в наступлении.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Он обычно благодарит в выступлениях конкретные подразделения, однако теперь президент Украины изменил традиции и назвал имена десятка человек, среди которых командиры, морпехи, артиллеристы.

"Мы все должны помнить, что наша оборона, наши активные действия и независимость Украины — это не что-то абстрактное. Это очень конкретные люди, конкретные действия конкретных героев, благодаря которым Украина существует и будет существовать", — отметил Зеленский.

Завершил он своё выступление призывом ко всем гражданам Незалежной лично поблагодарить солдат ВСУ, а также женщин-военнослужащих.

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