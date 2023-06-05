Боевики ВСУ прощупывают фронт у Новодонецкого

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Борис Рожин проинформировал о том, что по состоянию на 9:30 в понедельник, 5 июня, продолжались ожесточённые боевые действия под Великой Новосёловкой рядом с Новодонецким.

Фото: redstar.ru

Кроме того, боевики ВСУ проявили активность в ходе боёв на Соледарском направлении.

В настоящее время враг прощупывает фронт. Основные свои силы укронацисты предпочитают пока придерживать, сообщил Рожин.