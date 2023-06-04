Боевики ВСУ активно проводят разведку боем на Запорожском направлении

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим с полудня 4 июня активно ведут разведку боем на Запорожском направлении.

Фото: СмК

Российские военкоры сообщают о мощной атаке под Времьевским выступом. Мотопехотная рота в полосе действия пятой армии, заявил военный эксперт Борис Рожин.

По состоянию на 14:00 враг продвинулся примерно на 200 метров в районе участка Новодаровка-Приютное. Атаки боевиков ВСУ на участках Нескучное-Макаровка и Левадное-Приютное оказались безуспешными.