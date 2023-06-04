Киевский режим с полудня 4 июня активно ведут разведку боем на Запорожском направлении.
Российские военкоры сообщают о мощной атаке под Времьевским выступом. Мотопехотная рота в полосе действия пятой армии, заявил военный эксперт Борис Рожин.
По состоянию на 14:00 враг продвинулся примерно на 200 метров в районе участка Новодаровка-Приютное. Атаки боевиков ВСУ на участках Нескучное-Макаровка и Левадное-Приютное оказались безуспешными.
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В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.