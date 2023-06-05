Журналист Харрисон Касс заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации применяют против армии Украины смертельные термобарические боеголовки. Об этом написали в 19FortyFive.
Публицист подчеркнул, что из-за снарядов для ТОС-1А "Солнцепёк" возникает высокотемпературный взрыв. Термобарическая боеголовка практически полностью состоит из топлива, добавил Касс.
"Этот вид оружия мощнее, чем обычные взрывчатые вещества подобного веса", — отметил журналист.
Также он сообщил, что украинские солдаты погибают при ударах системы по туннелям, зданиям, окопам и траншеям. По словам публициста, в этом случае взрывная волна длится дольше, чем при других взрывах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.