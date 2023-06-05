В США восхитились ключевой особенностью ТОС-1А "Солнцепёк"

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналист Харрисон Касс заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации применяют против армии Украины смертельные термобарические боеголовки. Об этом написали в 19FortyFive.

Фото: Вадим Савицкий

Публицист подчеркнул, что из-за снарядов для ТОС-1А "Солнцепёк" возникает высокотемпературный взрыв. Термобарическая боеголовка практически полностью состоит из топлива, добавил Касс.

"Этот вид оружия мощнее, чем обычные взрывчатые вещества подобного веса", — отметил журналист.

Также он сообщил, что украинские солдаты погибают при ударах системы по туннелям, зданиям, окопам и траншеям. По словам публициста, в этом случае взрывная волна длится дольше, чем при других взрывах.