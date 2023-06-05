ВЗГЛЯД: эксперты назвали основные направления ударов ВСУ в ходе наступления

1:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия активизировалась на всей линии фронта и попыталась начать наступление сразу на нескольких направлениях. Также боевики ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, в скором времени противник расширит зону своих манёвров.

Фото: sputnik-ossetia.ru

В районе Времевского выступа на Угледарском направлении ВСУ удалось продвинуться и занять несколько опорных пунктов, отметил эксперт. Однако украинские войска уже сейчас несут огромные потери, поскольку ВС РФ были готовы к атаке.

"Противник намерен создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ", — указал Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

На фоне наступления украинские войска пытаются отвлечь внимание России и растянуть силы на Белгородское направление, считает эксперт.

Также ВСУ активизировались в Запорожской области, сказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Фактически речь идёт о полномасштабном наступлении — в атаках со стороны противника принимает участие рекордное число техники и военных", — отметил он.

Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ситуация на линии Кременная — Лисичанск — Северодонецк очень тяжёлая: регулярно идут перестрелки и артиллерийские дуэли. На территории ДНР украинские войска также пытались продвинуться, однако их манёвры купировались.

"Сейчас мы используем активную оборону, так как понимаем, что в проигрыше будет та сторона, которая первой развернёт серьёзное наступление. Украина вынуждена начать контрнаступление по политическим причинам", — объяснил Мирошник.