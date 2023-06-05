Стратегические ракетоносцы Ту-95 ВКС РФ подняты в воздух и летят к пусковым рубежам

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По информации мониторинговых каналов, группа российских стратегических ракетоносцев Ту-95 Воздушно-космических войск России поднята в воздух и летит к пусковым рубежам.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщает издание "Украина.ру". Ожидается очередная мощная ракетная атака по Украине.

"Эта ночь будет тяжёлая", — пишут украинские СМИ

Также есть данные о запуске нескольких групп беспилотников-камикадзе "Гераней-2".

Ранее сообщалось, что зенитчики группировки "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ на левобережье Днепра в районе населённого пункта Бабино в Каховском районе Херсонской области. Попытка высадки боевиков была пресечена.

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