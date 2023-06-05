По информации мониторинговых каналов, группа российских стратегических ракетоносцев Ту-95 Воздушно-космических войск России поднята в воздух и летит к пусковым рубежам.
Об этом сообщает издание "Украина.ру". Ожидается очередная мощная ракетная атака по Украине.
"Эта ночь будет тяжёлая", — пишут украинские СМИ
Также есть данные о запуске нескольких групп беспилотников-камикадзе "Гераней-2".
Ранее сообщалось, что зенитчики группировки "Днепр" сбили украинский штурмовик Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ на левобережье Днепра в районе населённого пункта Бабино в Каховском районе Херсонской области. Попытка высадки боевиков была пресечена.
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