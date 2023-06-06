Мэр Новой Каховки Леонтьев опроверг подрыв ВСУ Каховской ГЭС: Это бред, всё спокойно

Глава города Новая Каховка Херсонской Владимир Леонтьев области опроверг новость о подрыве боевиками ВСУ дамбы Каховской ГЭС и назвал данные бредом.

Фото: wikimedia.com

Ранее такую информацию распространили украинские и российские Telegram-каналы. В соцсетях активно публикуется видеоролик, на котором поток воды прорывается через разрушенный шлюз якобы Каховской ГЭС.

"Это бред! Всё нормально, везде всё нормально, я только что связывался по рации. Везде всё нормально по городу, всё тихо и спокойно", — заверил Леонтьев журналистов агентства РИА Новости.

Ранее стало известно, что мощным комбинированным ударом ВКС РФ были уничтожены объекты ВСУ в пяти регионах Украины.