Глава города Новая Каховка Херсонской Владимир Леонтьев области опроверг новость о подрыве боевиками ВСУ дамбы Каховской ГЭС и назвал данные бредом.
Ранее такую информацию распространили украинские и российские Telegram-каналы. В соцсетях активно публикуется видеоролик, на котором поток воды прорывается через разрушенный шлюз якобы Каховской ГЭС.
"Это бред! Всё нормально, везде всё нормально, я только что связывался по рации. Везде всё нормально по городу, всё тихо и спокойно", — заверил Леонтьев журналистов агентства РИА Новости.
Ранее стало известно, что мощным комбинированным ударом ВКС РФ были уничтожены объекты ВСУ в пяти регионах Украины.
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