Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Максим Галкин* посмеялся над атакой Москвы украинскими беспилотниками: "Мой замок не тронули"
Зеленский обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС
Порошенко заявил, что контрнаступление Украины начнётся в ближайшие часы
Зачем водители на трассе чередуют правый и левый поворотники
ВСУ расстреляли свой танк Leopard 2 из двух орудий
Глава табачной компании Philip Morris призвал власти Великобритании назвать дату введения запрета на сигареты
РИА Новости: войска ВС Украины начинают обещанное контрнаступление
РВ: боевики ВСУ бегут с островов у Херсона после прорыва дамбы Каховской ГЭС
Астролог Лебеденко проинформировала знаки зодиака о приоритетах в любви

ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием "грязных бомб"

1:13
Силовые структуры

Украинская разведка планировала подорвать на территории России несколько "грязных бомб", что сделало бы местность непригодной для проживания людей, сообщили в ФСБ.

ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием "грязных бомб"
Фото: ChatGPT "ядерный взрыв в украинском городе"

В структуре Главного управления разведки Министерства обороны Украины создали специальную службу, заведующую легкомоторной авиацией. С помощью небольших самолётов планировалось снабжать диверсантов на территории РФ и осуществлять бомбовые удары по российским объектам энергетики.

"Координация использования этой авиации была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием "Легион". Там разрабатывался план по доставке и закладке "грязных бомб" с таймерами — для подрыва и приведения в негодность местности для проживания", — пояснили в ведомстве.

С начала 2023 года этим подразделением ГУР МО Украины было организовано пять боевых вылетов через границу РФ. Двоих пилотов задержали, лётчики уже признались в совершённых и планируемых терактах.

Ранее власти Харьковской области сообщили первые официальные подробности о частичном разрушении Каховской ГЭС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.

Туристка из РФ пожаловалась на хамское отношение к россиянам на курорте в Турции
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Автомобилистам грозят новые штрафы с 1 сентября 2023 года
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
Последние материалы
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области превысило 50 человек
Экстренные службы: на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов
Стали известны первые официальные подробности о частичном разрушении Каховской ГЭС
Приговор о дискредитации ВС РФ в отношении экс-мэра Екатеринбурга вступил в силу
Марочко назвал три направления на фронте, куда ВСУ стягивают артиллерию
Более 30 человек подозреваются в подготовке госпереворота в Киргизии
Зачем надевать презерватив на горловину расширительного бачка
Рогов: критической опасности для Запорожской АЭС разрушение на Каховской ГЭС пока не представляет
СНБО Украины: Зеленский собирает экстренное заседание из-за разрушений на Каховской ГЭС
В США на паруснике при загадочных обстоятельствах обнаружили три трупа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников