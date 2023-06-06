ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием "грязных бомб"

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская разведка планировала подорвать на территории России несколько "грязных бомб", что сделало бы местность непригодной для проживания людей, сообщили в ФСБ.

Фото: ChatGPT "ядерный взрыв в украинском городе"

В структуре Главного управления разведки Министерства обороны Украины создали специальную службу, заведующую легкомоторной авиацией. С помощью небольших самолётов планировалось снабжать диверсантов на территории РФ и осуществлять бомбовые удары по российским объектам энергетики.

"Координация использования этой авиации была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием "Легион". Там разрабатывался план по доставке и закладке "грязных бомб" с таймерами — для подрыва и приведения в негодность местности для проживания", — пояснили в ведомстве.

С начала 2023 года этим подразделением ГУР МО Украины было организовано пять боевых вылетов через границу РФ. Двоих пилотов задержали, лётчики уже признались в совершённых и планируемых терактах.

Ранее власти Харьковской области сообщили первые официальные подробности о частичном разрушении Каховской ГЭС.