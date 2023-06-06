Украинская разведка планировала подорвать на территории России несколько "грязных бомб", что сделало бы местность непригодной для проживания людей, сообщили в ФСБ.
В структуре Главного управления разведки Министерства обороны Украины создали специальную службу, заведующую легкомоторной авиацией. С помощью небольших самолётов планировалось снабжать диверсантов на территории РФ и осуществлять бомбовые удары по российским объектам энергетики.
"Координация использования этой авиации была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием "Легион". Там разрабатывался план по доставке и закладке "грязных бомб" с таймерами — для подрыва и приведения в негодность местности для проживания", — пояснили в ведомстве.
С начала 2023 года этим подразделением ГУР МО Украины было организовано пять боевых вылетов через границу РФ. Двоих пилотов задержали, лётчики уже признались в совершённых и планируемых терактах.
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