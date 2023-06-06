Политолог Ростислав Ищенко назвал последний вариант победы Запада над РФ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко считает, что нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) остались единственным шансом Запада одержать победу над РФ в ходе украинского конфликта.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, киевский режим должен нести ответственность за всех диверсантов, действующих с территории Украины. Он заявил, что Киев и его западные партнёры делают ставку на подрыв морального духа населения РФ.

"Пытаются нас запугать и вызвать синдром усталости от конфликта", — отметил Ищенко в беседе с "Военным делом".

Эксперт сравнил диверсии ВСУ с "булавочными уколами". Киевский режим пытается сформировать у россиян ощущение отсутствия безопасного места и тыла, подчеркнул специалист. Как пояснил политолог, Украина и Запад заинтересованы в том, чтобы граждане РФ "сами себя разобрали на запчасти".

Ранее Ищенко объяснил, зачем США запугивают Россию прямым столкновением с Североатлантическим альянсом.