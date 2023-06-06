Политолог Ростислав Ищенко считает, что нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) остались единственным шансом Запада одержать победу над РФ в ходе украинского конфликта.
По его словам, киевский режим должен нести ответственность за всех диверсантов, действующих с территории Украины. Он заявил, что Киев и его западные партнёры делают ставку на подрыв морального духа населения РФ.
"Пытаются нас запугать и вызвать синдром усталости от конфликта", — отметил Ищенко в беседе с "Военным делом".
Эксперт сравнил диверсии ВСУ с "булавочными уколами". Киевский режим пытается сформировать у россиян ощущение отсутствия безопасного места и тыла, подчеркнул специалист. Как пояснил политолог, Украина и Запад заинтересованы в том, чтобы граждане РФ "сами себя разобрали на запчасти".
Ранее Ищенко объяснил, зачем США запугивают Россию прямым столкновением с Североатлантическим альянсом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.