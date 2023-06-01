Вашингтон пытается запугать Россию прямым конфликтом со всеми странами НАТО, чтобы заставить Москву подписать мирный договор с Киевом. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт напомнил, что недавно бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предложил в ускоренном порядке присоединить Украину к НАТО.
"Такое заявление, скорее всего, направлено на попытку Россию запугать", — сказал Ищенко в интервью "Военному делу".
Как пояснил специалист, если Украина станет членом НАТО, российской армии придётся сражаться со всеми государствами из военного блока. По его словам, Москву пытаются подтолкнуть к тому, чтобы она уже сегодня заключила невыгодное мирное соглашение с Киевом.
Кроме того, он добавил, что Киссинджер повысил ставки, предложив оставить РФ лишь базу Черноморского флота на территории Севастополя. Ищенко убеждён: представители США выступают с подобными высказываниями, чтобы вывести свою страну из противостояния с РФ на Украине, добиться приемлемого для Вашингтона мира и не потерпеть поражения.
Белый дом намерен действовать оперативно, ведь вскоре может разгореться конфликт США и Китая, заключил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.