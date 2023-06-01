Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Житель США заболел раком горла из-за беспорядочных половых связей в молодости
Берцы вместо туфель: Дарья Асламова о женщинах в боевых подразделениях СВО
Боевики ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в центре Шебекино: возник серьёзный пожар
Капитан Климов: российский флот не готов воевать с НАТО за Арктику
ФСБ уличила США в слежке за россиянами через iPhone
Тысячи дронов-камикадзе доставили российским войскам
Газета Pais: НАТО изучает тему создания сдерживающей оболочки вокруг Украины
СБУ: житель Артёмовска передавал России информацию о визитах в гарнизон военачальников ВСУ
The Sun: четыре напитка способны снизить риск смертельно опасных заболеваний

Ищенко объяснил, зачем США запугивают РФ прямым столкновением со странами НАТО

1:18
Силовые структуры

Вашингтон пытается запугать Россию прямым конфликтом со всеми странами НАТО, чтобы заставить Москву подписать мирный договор с Киевом. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.

Ищенко объяснил, зачем США запугивают РФ прямым столкновением со странами НАТО
Фото: Флот 2017

Эксперт напомнил, что недавно бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предложил в ускоренном порядке присоединить Украину к НАТО.

"Такое заявление, скорее всего, направлено на попытку Россию запугать", — сказал Ищенко в интервью "Военному делу".

Как пояснил специалист, если Украина станет членом НАТО, российской армии придётся сражаться со всеми государствами из военного блока. По его словам, Москву пытаются подтолкнуть к тому, чтобы она уже сегодня заключила невыгодное мирное соглашение с Киевом.

Кроме того, он добавил, что Киссинджер повысил ставки, предложив оставить РФ лишь базу Черноморского флота на территории Севастополя. Ищенко убеждён: представители США выступают с подобными высказываниями, чтобы вывести свою страну из противостояния с РФ на Украине, добиться приемлемого для Вашингтона мира и не потерпеть поражения.

Белый дом намерен действовать оперативно, ведь вскоре может разгореться конфликт США и Китая, заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Последние материалы
Онколог Карасёв назвал пять типов людей, которые больше всего рискуют заболеть раком
В районе села Товарково в Калужской области разбился беспилотник
Reuters: ООН направила России и Украине взаимовыгодное предложение по зерновой сделке
Алёхин: ситуация в Белгородской области ухудшается, напряжение растёт с каждым часом
Дети из подвергающегося обстрелам ВСУ Шебекинского округа смогут поступить в вузы без экзаменов
Президент ЮАР Рамафоса: министры посетят государства G7 и подтвердят нейтралитет по Украине
Жительница Белгородской области рассказала об эвакуации на бронемашине после атаки ВСУ
Глава МИД Швеции Билльстрём предупредил о победе России при затягивании присоединения Стокгольма к НАТО
Зеленский прибыл в Молдавию
РИА Новости: Соединённые Штаты подтолкнули мир к ядерной войне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников