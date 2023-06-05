Следующая цель ВС РФ - Харьковская область. Идёт наступление на Купянск

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Следующим главным событием СВО станет присоединение к РФ Харьковской области, откуда идут атаки ВСУ на Белгородскую область. Подтверждением этой гипотезы стала информация о том, что ВС РФ активизировались на Купянском направлении.

Фото: РИА Новости

Плацдарм на правом берегу реки Оскол расширяется

Последние несколько дней российские войска возобновили штурм украинских позиций к северу и северо-востоку от города Купянска Харьковской области, оставленного в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в результате атаки 15 мая ВС РФ смогли закрепиться на правом берегу реки Оскол в районе Масютовки. В четверг на этом берегу противник отошёл на 2,5 км в направлении на Купянск, российская армия приблизились к Синьковке.

2 июня по складам в этом районе нанесен удар авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по складам с боекомплектом ВСУ, а также ракетными ударами по Чугуеву через который идёт переброска дополнительных сил противника на Купянское направление.

Telegram-канал "Шёпот фронта" Руслана Татаринова пишет, что из Купянска в Киев прибыл поезд — "все 8 вагонов сплошные трупы и раненные…разгружали поезд 3 часа".

По его данным, сейчас расстояние "от серой зоны до Купянска" составляет уже примерно 5 км.

Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что силы ВС РФ "вплотную подошли к Купянску". Украинцы город уже успели объявить очередной "фортецей".

5 июня появились данные, что взят ещё один плацдарм на реке Оскол (севернее Двуречной, северо-восточнее Купянска). Штурмовые отряды установили контроль над Новомлынском.

Таким образом, общий плацдарм с господствующими высотами, с которого можно будет развивать наступление на Купянск, расширен. Ближайшая цель — Двуречная где размещены огневые позиции ВСУ,

Купянск будут брать по типу Артёмовска

Эксперты отмечают, что для выхода к окраинам Купянска необходимо полностью зачистить Синькову и расположенный к западу от нее лесной массив.

"Надо набраться терпения и не поддаваться панике, потому что в целом позиция на нашей стороне", — сказал военкор Марат Хайруллин, цитирует "Политнавигатор".

По его словам, сейчас идёт охват Купянска — "то же самое, что было под Бахмутом, но не только под Бахмутом — перед Северодонецком, Лисичанском".

"Мы действуем всегда, как положено по науке — сильно укрепленный пункт мы охватываем с флангов и начинаем потихоньку душить, изматывать противника", — добавил военкор.

Возвращение в РФ Харьковской области отодвинет противника и поможет стабилизировать ситуацию в Белгородской области и других прифронтовых городах России.

Идёт наступление РФ в Марьинке и Авдеевке

Для этого всё делается и в ДНР. Продолжается штурм Марьинки. Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что у российских войск там есть "серьёзное продвижение". По его словам, чеченские штурмовые отряды "серьезно потеснили противника". Российские бойцы продвинулись вдоль улиц Каштановой и Полиграфической, сообщил Telegram-канал "Рыбарь".

Украинский военный Telegram-канал "Холодный Яр" пишет, что "противник прёт под Авдеевкой.

"Судя по всему, для объявления им "минимальной" победы на данном этапе, этот населенный пункт и Марьинка должны быть взяты под контроль, в идеале — до нашего контрнаступа. И наше руководство своим опасением начать контрнаступ делает план врага все более реалистичным", — подчеркнул украинский военнослужащий.

Читайте по теме: Жребий брошен: ВСУ наступают. Основные события впереди

Российская армия возвращается к советским истокам для взятия Киева

Контрнаступление ВСУ остановит паника в связи с отсутствием связи