Трус и дезертир: обозреватель InfoBRICS Лукас Лейрос указал на странную деталь в поведении Зеленского

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отправился за границу в разгар боёв за Артёмовск, говорится в статье обозревателя InfoBRICS Лукаса Лейроса.

"Его недавнее длительное международное турне, предположительно в поисках дипломатической поддержки, воспринималось как своего рода бегство", — констатировал автор.

Лейрос акцентировал внимание на том, что отсутствие президента Украины в стране в труднейшие дни конфликта в последних битвах за Артёмовск вызвало неприятие.

Обозреватель рассказал о самом негативном сценарии для находящегося в состоянии вооружённого противостояния государства. Национального лидера будут рассматривать как труса и дезертира, резюмировал Лейрос.