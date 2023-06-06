Лидер киевского режима Владимир Зеленский отправился за границу в разгар боёв за Артёмовск, говорится в статье обозревателя InfoBRICS Лукаса Лейроса.
"Его недавнее длительное международное турне, предположительно в поисках дипломатической поддержки, воспринималось как своего рода бегство", — констатировал автор.
Лейрос акцентировал внимание на том, что отсутствие президента Украины в стране в труднейшие дни конфликта в последних битвах за Артёмовск вызвало неприятие.
Обозреватель рассказал о самом негативном сценарии для находящегося в состоянии вооружённого противостояния государства. Национального лидера будут рассматривать как труса и дезертира, резюмировал Лейрос.
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