Украинская армия до сих пор не может похвастаться какими-либо успехами в ходе долгожданного "контрнаступления ВСУ", сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Противник ценой огромных потерь смог вечером 5 июня закрепиться в посёлке Новодонецкое в ДНР, но в результате ночных боёв неприятель был выбит из населённого пункта.
"Таким образом и второй день наступления ВСУ в районе Времьевского выступа окончился для противника неудачей. Ждём третью серию", — написал Рожин в своём Telegram-канале.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ рассказала, что специалистам ведомства удалось узнать о подготовке Украиной терактов с использованием "грязных бомб" на территории России.
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