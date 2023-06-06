Рожин: Второй день наступления ВСУ окончился для противника неудачей. Ждём третью серию

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия до сих пор не может похвастаться какими-либо успехами в ходе долгожданного "контрнаступления ВСУ", сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

Противник ценой огромных потерь смог вечером 5 июня закрепиться в посёлке Новодонецкое в ДНР, но в результате ночных боёв неприятель был выбит из населённого пункта.

"Таким образом и второй день наступления ВСУ в районе Времьевского выступа окончился для противника неудачей. Ждём третью серию", — написал Рожин в своём Telegram-канале.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ рассказала, что специалистам ведомства удалось узнать о подготовке Украиной терактов с использованием "грязных бомб" на территории России.