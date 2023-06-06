Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии РФ.
ВС России уничтожили высокопоставленного офицера ГУР Украины подполковника Ярослава Сокиринского. О похоронах военнослужащего сообщают власти, однако они умалчивают его место службы.
"Поступило печальное известие о гибели подполковника Сокирянского Ярослава Владимировича 1994 г. р., погибшего 1 июня 2023 г. Прощание с ним состоится 7 июня 2023 г. в 10:00 в родном доме семьи по адресу: с. Баланивка, ул. Дяченко, д. 10", — пишут они.
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