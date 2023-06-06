РВ: высокопоставленный офицер ГУР Украины Сокиринский уничтожен в зоне СВО

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии РФ.

Фото: rusvesna.su

ВС России уничтожили высокопоставленного офицера ГУР Украины подполковника Ярослава Сокиринского. О похоронах военнослужащего сообщают власти, однако они умалчивают его место службы.

"Поступило печальное известие о гибели подполковника Сокирянского Ярослава Владимировича 1994 г. р., погибшего 1 июня 2023 г. Прощание с ним состоится 7 июня 2023 г. в 10:00 в родном доме семьи по адресу: с. Баланивка, ул. Дяченко, д. 10", — пишут они.