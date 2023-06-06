МК: Кнутов назвал оружие, которым ВКС России уничтожили танки "Леопард" ВС Украины

ВС Украины бросили в бой танки "Леопард", которые были приобретены для наступления. Однако дебют немецких машин оказался неудачным. По сообщению Минобороны РФ, за один день было подбито восемь "Леопардов". Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал "МК", какое оружие использовалось для уничтожения данных машин.

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Техника НАТО оказалась уязвимой. В её уничтожении принимали участие российские ударные вертолёты Ка-52, оснащённые оптико-электронным прицельным комплексом ГОЭС-451. Они нанесли удар по танкам ВСУ противотанковыми ракетами "Вихрь". Кнутов отметил слабую защиту немецких танков.

Российские вертолёты Ка-52 могут использовать бортовую РЛС "Арбалет". Она способна обнаружить бронетехнику ВСУ на расстоянии 10-12 километров. А ракеты "Вихрь" применяются по-хитрому, чтобы они летели дальше и точнее.

"Ракеты "Вихрь" обычно поражают цель с расстояния 6-7 километров. Дальность более новых ракет — порядка десяти километров. Работая на таком удалении, вертолёты не входят в зону поражения переносных зенитных ракетных комплексов вроде "стингеров", — поделился Кнутов.

Эксперт считает, что вертолётчики ещё не раз применят данные ракеты.