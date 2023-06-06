Военный эксперт Борис Рожин проинформировал сегодня о том, что боевики киевского режима предприняли серию локальных атак на Угледарском направлении.
По словам специалиста, значительных изменений на этой линии фронта до сих пор нет. Однако, укронацисты понесли серьёзные потери погибшими и пленными, сообщил российский военный эксперт.
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