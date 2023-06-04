Боевики ВСУ предприняли попытку мощной атаки под Угледаром

Боевики ВСУ сегодня предприняли попытку мощной атаки на одном из участков фронта на Угледарском направлении.

Фото: yakutsk.ru

Авторы телеграм-канала WarGonzo сообщают, что активные боевые действия развернулись за минувшие сутки в юго-западной части Угледара в ДНР.

Неонацисты стягивают к линии соприкосновения огня резервы и боевую технику со стороны населённого пункта Елизаветовка.