Боевики ВСУ сегодня предприняли попытку мощной атаки на одном из участков фронта на Угледарском направлении.
Авторы телеграм-канала WarGonzo сообщают, что активные боевые действия развернулись за минувшие сутки в юго-западной части Угледара в ДНР.
Неонацисты стягивают к линии соприкосновения огня резервы и боевую технику со стороны населённого пункта Елизаветовка.
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