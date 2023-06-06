Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк: разрушение Каховской ГЭС отразится на возможностях ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После инцидента с разрушением Каховской ГЭС боевики ВСУ лишились шансов на старт успешного штурма левого побережья реки Днепр. Корреспонденты Newsweek пишут об этом со ссылкой на бывшего руководителя Минобороны Украины Андрея Загороднюка.

Фото: wikimedia.com

"Это фактически делает невозможным переход через реку в этом районе, — подчеркнул он. — Даже проводить операции во всей этой области будет намного сложнее".

Напомним, в украинском оборонном ведомстве проинформировали ранее о том, что подразделения киевского режима начали наступать "в некоторых районах" в зоне проведения СВО. Минобороны Украины призвало при этом сохранять молчание, независимо от того, как будет развиваться ситуация на фронте.