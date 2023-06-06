После инцидента с разрушением Каховской ГЭС боевики ВСУ лишились шансов на старт успешного штурма левого побережья реки Днепр. Корреспонденты Newsweek пишут об этом со ссылкой на бывшего руководителя Минобороны Украины Андрея Загороднюка.
"Это фактически делает невозможным переход через реку в этом районе, — подчеркнул он. — Даже проводить операции во всей этой области будет намного сложнее".
Напомним, в украинском оборонном ведомстве проинформировали ранее о том, что подразделения киевского режима начали наступать "в некоторых районах" в зоне проведения СВО. Минобороны Украины призвало при этом сохранять молчание, независимо от того, как будет развиваться ситуация на фронте.
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