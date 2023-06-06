Повреждение армией Украины Каховской ГЭС воспринято как террористическое преступление в отношение России и ближайших территориальных союзников: предполагается, что ЧП было спланировано Киевом как один из методов "контрнаступления".
"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения".
Отмечается, что киевский режим, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС, "преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки", тем самым подставив под угрозу жизни тысячи невинных жизней.
Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция, как сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.
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