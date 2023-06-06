МИД России: подрыв Каховской ГЭС является террористическим актом

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Повреждение армией Украины Каховской ГЭС воспринято как террористическое преступление в отношение России и ближайших территориальных союзников: предполагается, что ЧП было спланировано Киевом как один из методов "контрнаступления".

Фото: РБК

"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения".

Отмечается, что киевский режим, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС, "преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки", тем самым подставив под угрозу жизни тысячи невинных жизней.

Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция, как сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.