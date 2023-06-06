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МИД России: подрыв Каховской ГЭС является террористическим актом

0:56
Силовые структуры

Повреждение армией Украины Каховской ГЭС воспринято как террористическое преступление в отношение России и ближайших территориальных союзников: предполагается, что ЧП было спланировано Киевом как один из методов "контрнаступления".

МИД России: подрыв Каховской ГЭС является террористическим актом
Фото: РБК

"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения".

Отмечается, что киевский режим, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС, "преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки", тем самым подставив под угрозу жизни тысячи невинных жизней.

Напомним, утром 6 июня ВСУ совершили обстрел Каховской ГЭС, повредив задвижки и другие надводные строения гидроузла. Гидроэлектростанция, как сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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