Минобороны: авиация группировки "Центр" ВС России нанесла поражение трём бригадам ВСУ

Авиационные соединения Центрального военного округа нанесли ракетно-бомбовый удар по укреплениям трёх бригад ВСУ, сообщил глава пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.

Фото: Вадим Савицкий

"Ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — уточнил он в интервью агентству РИА Новости.

Савчук добавил, что штурмовой авиацией ВКС РФ также были атакованы склады неприятеля, пункты временной дислокации боевиков и скопления военной техники ВСУ.

Ранее военный эксперт сообщил, что вторые сутки контрнаступления Вооруженных сил Украины окончились для украинских войск неудачей.