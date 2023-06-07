Авиационные соединения Центрального военного округа нанесли ракетно-бомбовый удар по укреплениям трёх бригад ВСУ, сообщил глава пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.
"Ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — уточнил он в интервью агентству РИА Новости.
Савчук добавил, что штурмовой авиацией ВКС РФ также были атакованы склады неприятеля, пункты временной дислокации боевиков и скопления военной техники ВСУ.
Ранее военный эксперт сообщил, что вторые сутки контрнаступления Вооруженных сил Украины окончились для украинских войск неудачей.
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