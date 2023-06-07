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Politico: контрнаступление Украины всё ещё выглядит как прелюдия

1:01
Силовые структуры

Действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) пока ещё не похожи на настоящее контрнаступление. Об этом сообщает Politico.

Politico: контрнаступление Украины всё ещё выглядит как прелюдия
Фото: Министерство обороны Украины

По мнению обозревателя издания Джейми Деттмера, украинские солдаты, скорее всего, осуществляют разведку, чтобы спрогнозировать реакцию ВС РФ на возможные атаки. Как пояснил журналист, доказательств того, что Украина уже начала использовать подразделения, натренированные специально для контрударов, пока нет.

"Недавние нападения, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые ещё только должны начаться", — считает автор материала.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил в интервью Pravda.Ru, что Киев не приступил к крупным атакам, а лишь проводит активную разведку боем за счёт сил второго эшелона. Специалист также подчеркнул: интенсивные столкновения, связанные с контрнаступлением ВСУ, могут продлиться до осени.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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