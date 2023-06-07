Politico: контрнаступление Украины всё ещё выглядит как прелюдия

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) пока ещё не похожи на настоящее контрнаступление. Об этом сообщает Politico.

Фото: Министерство обороны Украины

По мнению обозревателя издания Джейми Деттмера, украинские солдаты, скорее всего, осуществляют разведку, чтобы спрогнозировать реакцию ВС РФ на возможные атаки. Как пояснил журналист, доказательств того, что Украина уже начала использовать подразделения, натренированные специально для контрударов, пока нет.

"Недавние нападения, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые ещё только должны начаться", — считает автор материала.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил в интервью Pravda.Ru, что Киев не приступил к крупным атакам, а лишь проводит активную разведку боем за счёт сил второго эшелона. Специалист также подчеркнул: интенсивные столкновения, связанные с контрнаступлением ВСУ, могут продлиться до осени.