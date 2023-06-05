Кнутов: интенсивные бои, связанные с контрнаступлением ВСУ, могут продлиться до осени

1:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев ещё не приступил к полномасштабным атакам, армия Украины ведёт лишь активную разведу боем за счёт сил второго эшелона. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление Минобороны РФ о начавшемся контрнаступлении ВСУ на пяти участках линии соприкосновения.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам специалиста, сейчас ещё нельзя говорить о том, что бои уже достигли максимальной интенсивности.

"Вообще ресурсы для контрнаступления у ВСУ есть, до осени интенсивные боевые действия могут запросто вестись. Поэтому пока контрнаступление как таковое ещё не начиналось. Идёт лишь активная разведка боем за счёт сил второго эшелона. Войска ВСУ, предназначенные для контрнаступления, в столкновения не вступали", — подчеркнул Кнутов.

Он добавил, что тяжёлые бои идут на Запорожском и Угледарском направлениях. Кроме того, противник пытается прорваться на Краснолиманском направлении и продвинуться на Артёмовском, уточнил эксперт. Специалист также напомнил, что ВСУ продолжают провокационные обстрелы Белгородской области.

"На мой взгляд, на Запорожском направлении с помощью ротно-тактических групп ВСУ будут искать наиболее слабые места для того, чтобы прорвать нашу оборону. Такая же история будет в районе Артёмовска и Угледара", — считает собеседник Pravda.Ru.

При этом он отметил, что инициатива остаётся за ВС РФ на Марьинском и Авдеевском направлениях. Основная задача российских военных — освободить населённые пункты в этой зоне конфликта для прекращения обстрелов Донецка из дальнобойной артиллерии ВСУ, заключил Кнутов.