Рогов сообщил об увеличении риска десанта ВСУ на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Изменения уровня воды выше и ниже по течению от Каховской ГЭС неизменно отразится на обороняющих берег Днепра российских бойцах, следует из заявления лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Фото: Правда.Ру

Падение уровня воды в водохранилище в результате разрушения находящейся ниже по течению реки дамбы ГЭС повышает риска десанта киевского режима с целью захвата Запорожской АЭС, полагает Рогов.

"Мы говорили о критически высоком уровне воды в Каховском водохранилище, а теперь о критически низком, — подчеркнул он. — Падение уровня воды колебалось от 10 до 35 сантиметров в час. Снижение днём было порядка трёх метров".

По словам Рогова, максимально уровень воды, возможно, снизится на семь метров. Днепр в итоге заметно обмелеет, и пересечение водной преграды упростится, уточнил он.