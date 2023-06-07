Изменения уровня воды выше и ниже по течению от Каховской ГЭС неизменно отразится на обороняющих берег Днепра российских бойцах, следует из заявления лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
Падение уровня воды в водохранилище в результате разрушения находящейся ниже по течению реки дамбы ГЭС повышает риска десанта киевского режима с целью захвата Запорожской АЭС, полагает Рогов.
"Мы говорили о критически высоком уровне воды в Каховском водохранилище, а теперь о критически низком, — подчеркнул он. — Падение уровня воды колебалось от 10 до 35 сантиметров в час. Снижение днём было порядка трёх метров".
По словам Рогова, максимально уровень воды, возможно, снизится на семь метров. Днепр в итоге заметно обмелеет, и пересечение водной преграды упростится, уточнил он.
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