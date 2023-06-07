Бывший аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что Украина может совершить теракт на Запорожской АЭС

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предупредил, что украинский лидер Владимир Зеленский способен отчаяться и организовать теракт на Запорожской АЭС.

Фото: wiki. org

"Я боюсь за безопасность ЗАЭС, она достаточно уязвима", — отметил эксперт, видео с мнением специалиста доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению бывшего аналитика американского агентства, в случае безвыходной ситуации Киев может запустить операцию на станции "под чужим флагом" для уменьшения интенсивности боёв на западе. Руководитель Украины попробует обвинить в происшествии Россию, добавил Макговерн.