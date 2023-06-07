Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предупредил, что украинский лидер Владимир Зеленский способен отчаяться и организовать теракт на Запорожской АЭС.
"Я боюсь за безопасность ЗАЭС, она достаточно уязвима", — отметил эксперт, видео с мнением специалиста доступно на YouTube-канале Judging Freedom.
По мнению бывшего аналитика американского агентства, в случае безвыходной ситуации Киев может запустить операцию на станции "под чужим флагом" для уменьшения интенсивности боёв на западе. Руководитель Украины попробует обвинить в происшествии Россию, добавил Макговерн.
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