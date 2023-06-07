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Бывший аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что Украина может совершить теракт на Запорожской АЭС

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Силовые структуры

Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предупредил, что украинский лидер Владимир Зеленский способен отчаяться и организовать теракт на Запорожской АЭС.

Бывший аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что Украина может совершить теракт на Запорожской АЭС
Фото: wiki. org

"Я боюсь за безопасность ЗАЭС, она достаточно уязвима", — отметил эксперт, видео с мнением специалиста доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению бывшего аналитика американского агентства, в случае безвыходной ситуации Киев может запустить операцию на станции "под чужим флагом" для уменьшения интенсивности боёв на западе. Руководитель Украины попробует обвинить в происшествии Россию, добавил Макговерн.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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