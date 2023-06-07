Военный эксперт рассказал, что нужно российским военнослужащим для успешного наступления

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Известный публицист и военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о проблемах ВС России, которые стали известны после начала специальной военной операции. Об этом сообщает "Военное дело".

Фото: Вадим Савицкий

По мнению эксперта, российские вооруженные силы не были готовы к тем военным действиям, которые их ожидали на Украине. Бойцы были готовы к конфликтам, подобным сирийскому, где они отработали великолепно.

К сожалению, отмечает Шурыгин, сирийским опыт мало пригоден для тех условий, с которыми военнослужащие столкнулись в рамках СВО.

Для столкновений, подобных этому, следует иметь вооруженные силы численность 1,8 млн человек. Поэтому сегодня следует переходить на "большую советскую армию", но для этого нужно время. Публицист считает, что это займет шесть-семь месяцев.

Пока этого не произошло, российские военнослужащие не могут наступать и вынуждены вести позиционные бои, как в эпоху Первой мировой войны.