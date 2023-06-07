Ранее сообщалось, что десантники Вооружённых сил России уничтожили американский ЗРК Patriot в зоне спецоперации.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Сейчас эксперты сообщают, что беспилотником-камикадзе "Ланцет", по всей вероятности, уничтожен натовский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM.
Продолжаем следить за ситуацией.
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