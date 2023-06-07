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Генерал США Милли считает, что конфликт на Украине продлится "в течение значительного времени"

1:01
Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ, по всей видимости, уже началось. Несколько дней назад Минобороны РФ констатировало, что противник делал попытку прорыва сразу на нескольких направлениях. Некоторые военкоры и военные обозреватели считают, что "контрнаступ" начался месяц назад.

Генерал США Милли считает, что конфликт на Украине продлится "в течение значительного времени"
Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Associated Press заявил, что украинские военные имеют хорошую подготовку и могут как наступать, так и обороняться.

Также он отметил, что боевые действия в зоне спецоперации "немного усилились" и Киев должен официально объявить о начале контрнаступления.

"Будут дни, когда вы увидите много активности, и будут дни, когда вы увидите очень мало активности. Будут наступательные действия и действия защиты. Так что это будет бой вперёд и назад в течение значительного периода времени", — сказал Милли.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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