Контрнаступление ВСУ, по всей видимости, уже началось. Несколько дней назад Минобороны РФ констатировало, что противник делал попытку прорыва сразу на нескольких направлениях. Некоторые военкоры и военные обозреватели считают, что "контрнаступ" начался месяц назад.
Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Associated Press заявил, что украинские военные имеют хорошую подготовку и могут как наступать, так и обороняться.
Также он отметил, что боевые действия в зоне спецоперации "немного усилились" и Киев должен официально объявить о начале контрнаступления.
"Будут дни, когда вы увидите много активности, и будут дни, когда вы увидите очень мало активности. Будут наступательные действия и действия защиты. Так что это будет бой вперёд и назад в течение значительного периода времени", — сказал Милли.
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