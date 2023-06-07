Генерал США Милли считает, что конфликт на Украине продлится "в течение значительного времени"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ, по всей видимости, уже началось. Несколько дней назад Минобороны РФ констатировало, что противник делал попытку прорыва сразу на нескольких направлениях. Некоторые военкоры и военные обозреватели считают, что "контрнаступ" начался месяц назад.

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Associated Press заявил, что украинские военные имеют хорошую подготовку и могут как наступать, так и обороняться.

Также он отметил, что боевые действия в зоне спецоперации "немного усилились" и Киев должен официально объявить о начале контрнаступления.

"Будут дни, когда вы увидите много активности, и будут дни, когда вы увидите очень мало активности. Будут наступательные действия и действия защиты. Так что это будет бой вперёд и назад в течение значительного периода времени", — сказал Милли.