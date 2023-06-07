Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушилин: украинские подразделения пытались прорваться сквозь российскую линию обороны в ДНР
Топ 5 цветов в июне: что цветет в этом месяце
Абсолютно новая Lada Granta Sport попала на фото
Ходаковский: ВСУ ещё не выдохлись, но ломаются и впадают в состояние фрустрации
Daily Express: Запад рискует разгневать Путина после разрушения Каховской ГЭС
Курьера из Украины задержали в Швейцарии за необычный груз
Стало известно о состоянии 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной после инфаркта: артистку готовят к операции
Кадры уничтожения британской бронетехники при наступлении ВСУ на Новодонецкое
52-летняя Кристина Орбакайте поразила поклонников своим внешним видом: моложе своих лет

"Рыбарь" заявил, что контрнаступление ВСУ началось ещё месяц назад

1:35
Силовые структуры

Автор telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук заявил, что контрнаступление ВСУ началось ещё месяц назад.

"Рыбарь" заявил, что контрнаступление ВСУ началось ещё месяц назад
Фото: russiatoday.ru

По мнению Звинчука, стратегия контрнаступления ВСУ начала формироваться после того, как было распространено заблуждение о главном направлении удара на Белгород. Это было связано с попыткой создать видимость массированного контрнаступления, которое фактически оказалось частью общего замысла. Звинчук утверждает, что информационная компания, проводимая среди ВСУ, стимулировала мысль о наступлении на Белгородскую область и создании буферной зоны у украинцев.

"Среди ВСУшников проводилась информационная компания. Сеялась мысль, что сейчас украинцы зайдут туда, на территорию Белгородской области, создадут буферную зону в 20-30 км и будет им всем хорошо. Рядовые ВСУшники в это верили", — заявил Звинчук в беседе с телеканалом "Крым 24".

Звинчук также отмечает, что наступление ВСУ осуществляется не массированными танковыми армиями, а маленькими группами, которые действуют в стыках между подразделениями. Это позволяет украинским военным расширять свои позиции и продвигаться вперёд. Он приводит пример Запорожского фронта, где происходят попытки продвижения. Звинчук также отмечает, что разрушение Каховской ГЭС и затопление левобережья Херсонской области являются элементами контрнаступления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Последние материалы
Ходаковский: ВСУ ещё не выдохлись, но ломаются и впадают в состояние фрустрации
Daily Express: Запад рискует разгневать Путина после разрушения Каховской ГЭС
Курьера из Украины задержали в Швейцарии за необычный груз
Стало известно о состоянии 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной после инфаркта: артистку готовят к операции
Как быстро справиться с запором в домашних условиях
Кадры уничтожения британской бронетехники при наступлении ВСУ на Новодонецкое
52-летняя Кристина Орбакайте поразила поклонников своим внешним видом: моложе своих лет
Наступление ВСУ на Запорожском фронте обернулось для них кровавым провалом
МК: боец ВС РФ "Мазур" назвал цели взрыва Каховской ГЭС националистами ВСУ
Еда, бензин, лёгкий шопинг: Фёдору Смолову на жизнь достаточно 400 тысяч рублей в месяц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников