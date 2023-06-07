"Рыбарь" заявил, что контрнаступление ВСУ началось ещё месяц назад

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Автор telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук заявил, что контрнаступление ВСУ началось ещё месяц назад.

Фото: russiatoday.ru

По мнению Звинчука, стратегия контрнаступления ВСУ начала формироваться после того, как было распространено заблуждение о главном направлении удара на Белгород. Это было связано с попыткой создать видимость массированного контрнаступления, которое фактически оказалось частью общего замысла. Звинчук утверждает, что информационная компания, проводимая среди ВСУ, стимулировала мысль о наступлении на Белгородскую область и создании буферной зоны у украинцев.

"Среди ВСУшников проводилась информационная компания. Сеялась мысль, что сейчас украинцы зайдут туда, на территорию Белгородской области, создадут буферную зону в 20-30 км и будет им всем хорошо. Рядовые ВСУшники в это верили", — заявил Звинчук в беседе с телеканалом "Крым 24".

Звинчук также отмечает, что наступление ВСУ осуществляется не массированными танковыми армиями, а маленькими группами, которые действуют в стыках между подразделениями. Это позволяет украинским военным расширять свои позиции и продвигаться вперёд. Он приводит пример Запорожского фронта, где происходят попытки продвижения. Звинчук также отмечает, что разрушение Каховской ГЭС и затопление левобережья Херсонской области являются элементами контрнаступления.