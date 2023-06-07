Кедми: Владимир Путин уже заложил основу глобальной трагедии Запада

Политика Владимира Путина создала условия для глобальной трагедии Запада.

Фото: РИА Новости

В этом убеждён военно-политический эксперт Яков Кедми.

США с союзниками рассчитывают вовлечь в антироссийский союз как можно больше государств, и настроить против России такие страны, как КНР, Индия, Ближний Восток, страны Латинской Америки и Африки. Но добиться успеха им не удается.

А вот политика президента Путина строится на диалоге и равенстве партнёров, отмечает эксперт. Именно благодаря этму проваливается изоляция РФ. Подход российского лидера к взаимодействию с другими странами в сочетании с неспособностью США действовать так же заложило основу неизбежного глобального провала Запада.

"Это происходит во многом благодаря той мудрой политике, которую ведёт нынешнее российское руководство. Ведь сколько противоречий есть, сколько разночтений между РФ и Турцией. Но, несмотря на все это, их отношения конструктивно развиваются. Но Запад этого не понимает, не может этого понять. И в этом его залог их будущих неудач", — отметил Кедми на YouTube-канале "Александр Песке/Alexander Peske".

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