Рогозин предупредил о резком обострении обстановки на фронте: Противник пришёл в движение

Экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал о тревожной обстановке в зоне СВО, где ВСУ пришли в движение.

Фото: Mil.gov.ua

Дмитрий Рогозин предупредил о возможном возрастании активности украинской армии на фронтах.

"Завтра ожидаем резкое обострение обстановки. Противник пришел в движение. Его ствольная и ракетная арта активно перемещается", — написал бывший руководитель "Роскосмоса" в своём Telegram-канале.

Он отметил, что населённые пункты Запорожской области находятся под непрекращающемся огневым гнётом. Рогозин считает, что обострения ситуации можно ждать и на Донецком фронте.

В конце мая Рогозин рассказал, что украинская армия завершает планирование наступления против Вооружённых сил России.