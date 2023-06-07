Экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал о тревожной обстановке в зоне СВО, где ВСУ пришли в движение.
Дмитрий Рогозин предупредил о возможном возрастании активности украинской армии на фронтах.
"Завтра ожидаем резкое обострение обстановки. Противник пришел в движение. Его ствольная и ракетная арта активно перемещается", — написал бывший руководитель "Роскосмоса" в своём Telegram-канале.
Он отметил, что населённые пункты Запорожской области находятся под непрекращающемся огневым гнётом. Рогозин считает, что обострения ситуации можно ждать и на Донецком фронте.
В конце мая Рогозин рассказал, что украинская армия завершает планирование наступления против Вооружённых сил России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.