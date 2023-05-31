Рогозин заявил, что ВСУ завершают планирование наступления против ВС РФ

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 31 мая, руководство киевского режима завершает планирование наступления против российской армии. В столицу Незалежной уже прибыли командиры ВСУ для участия в итоговых мероприятиях военного планирования. Об этом сообщил экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Он подчеркнул, что боевики украинской армии продолжают наносить удары по штабам и тыловой инфраструктуре ВС РФ, а также атакуют "материковую Россию" для сковывания резервов. Кроме того, противник прощупывает линию обороны, сочетая свои вылазки с отвлекающими манёврами, чтобы растянуть российские силы по всему фронту.

"Идёт выдвижение колонн тяжёлой техники и личного состава, в том числе под Ореховым Пологовского района Запорожской области. Завершено возведение огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии для её переброски на 20 км ближе к линии боевого соприкосновения для поддержки наступательных шагов ВСУ", — отметил Рогозин в своём Telegram-канале.

Экс-глава Роскосмоса отметил, что в скором времени противник нанесёт массированный артиллерийско-ракетный удар, запустит беспилотники и попытается прорвать первую линию обороны механизированными колоннами и пехотой.

"Однако пока в силу погодных условий наступление невозможно. Идут сильные дожди, дороги размыты, пашня превратилась в жижу, килограммами прилипающей к берцам. Поэтому около недели пауза с обстрелами продлится. Мы приготовления противника, безусловно, отслеживаем, учитываем, готовимся, ждём его", — заключил Рогозин.