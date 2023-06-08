Марочко заявил об уничтожении офицеров ВСУ, командовавших наступлением под Белогоровкой

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ поразили командно-наблюдательный пункт украинской армии, уничтожив офицеров, которые руководили наступательной операцией Киева в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении.

Фото: kremlin.ru

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, объект ВСУ, где находился офицерский состав, удалось обнаружить благодаря работе российских разведчиков. Он пояснил, что военные РФ ударили по украинскому командно-наблюдательному пункту с помощью артиллерийских установок.

"Пункт был уничтожен вместе с офицерским составом, руководящим боем", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что среди ликвидированных боевиков могли быть наёмники НАТО.

Ранее Марочко сообщил о переброске войск и техники ВСУ на Купянское направление для последующего наступления.