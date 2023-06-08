Марочко: Киев перебрасывает войска для наступления на Купянском направлении

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Киев доставляет украинских военных на Купянское направление для последующих наступательных действий, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, речь идёт о переброске личного состава 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая раньше находилась на Краснолиманском направлении.

"В район Стельмаховки переброшены аэромобильные войска противника для ведения наступательных действий", — подчеркнул офицер в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что украинское командование, помимо живой силы, стягивает на Купянское направление военную технику и боеприпасы для усиления группировки.

Ранее Марочко проинформировал о безуспешных попытках ВСУ перейти в контрнаступление на Купянском, Краснолиманском и Донецком тактических направлениях.