Украинская армия начала давно обещанное наступление сразу на нескольких направлениях. Однако первая волна манёвров ВСУ оказалась провальной. Войска киевского режима не были готовы к атаке, но страны коллективного Запада оказали давление на президента Владимира Зеленского и заставили наступать. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой в беседе с Pravda.Ru.
"Мы ожидали это наступление: подготовили инженерные заграждения и оборонительные рубежи. В комплексе подготовленный фронт полностью сработал", — отметил он.
На данный момент ВСУ несут колоссальные потери, но продолжают искать слабые места в обороне российской армии. Объединённая группировка ВС РФ готова к любым провокациям со стороны противника, сообщил Липовой.
"Украинская армия натыкается везде на плотный заслон. У них нет шансов получить какой-то результат", — подчеркнул Герой России.
Однако руководство киевского режима не способно признать поражение, поскольку все решения за Украину принимает Запад. Именно США и Европа диктуют правительству Незалежной правила игры.
"Заокеанские хозяева молчат, потому что всё было провалено. Сейчас они ищут какие-то новые поводы, чтобы преподнести провал контрнаступления как "победу" киевского режима", — заключил Липовой.
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