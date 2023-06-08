Генерал Липовой оценил молчание Запада на фоне провального контрнаступления ВСУ

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия начала давно обещанное наступление сразу на нескольких направлениях. Однако первая волна манёвров ВСУ оказалась провальной. Войска киевского режима не были готовы к атаке, но страны коллективного Запада оказали давление на президента Владимира Зеленского и заставили наступать. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой в беседе с Pravda.Ru.

Фото: regnum.ru

"Мы ожидали это наступление: подготовили инженерные заграждения и оборонительные рубежи. В комплексе подготовленный фронт полностью сработал", — отметил он.

На данный момент ВСУ несут колоссальные потери, но продолжают искать слабые места в обороне российской армии. Объединённая группировка ВС РФ готова к любым провокациям со стороны противника, сообщил Липовой.

"Украинская армия натыкается везде на плотный заслон. У них нет шансов получить какой-то результат", — подчеркнул Герой России.

Однако руководство киевского режима не способно признать поражение, поскольку все решения за Украину принимает Запад. Именно США и Европа диктуют правительству Незалежной правила игры.

"Заокеанские хозяева молчат, потому что всё было провалено. Сейчас они ищут какие-то новые поводы, чтобы преподнести провал контрнаступления как "победу" киевского режима", — заключил Липовой.