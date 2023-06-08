EADaily: поспешность Германии обернулась уничтожением переданного Украине комплекса ПВО

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за того, что Германия поспешила отправить Украине комплексы ПВО IRIS-T и забыла изменить камуфляж, одна из систем стала лёгкой добычей для российских военных, пишет EADaily.

Фото: topwar.ru

Издание приводит слова немецкого журналиста Юлиана Рёпке, который удивился тому, что система ПВО окрашена в пустынные цвета. Благодаря им она была замечена военными РФ и уничтожена дроном "Ланцет".

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