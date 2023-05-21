MWM: Россия создала самый совершенный ударный истребитель Миг-31К для уничтожения Patriot

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ударные истребители МиГ-31К ВКС России запустили баллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", нацелившись на систему ПВО Patriot в Киеве, и уничтожили командно-радиолокационную установку и пять пусковых батарей.

Фото: Kremlin.ru

Поскольку "Пэтриоты" выпустили 32 ракеты класса "земля-воздух" в попытке перехватить приближающуюся ракету, операция подчеркнула как ограничения самой мощной системы ПВО НАТО большой дальности, так и расширенные возможности МиГ-31К и его основного оружия. Об этом пишут эксперты издания MWM.

Авторы статьи подробно разобрали историю создания истребителя МиГ-31К, отметив, что самолёт поступил на вооружение лишь в конце 2017 года, но сейчас их в эксплуатации более 30 штук.

Военные аналитики издания назвали МиГ-31К идеальным самолётом для нейтрализации систем ПВО Patriot в украинской столице. И напомнили об обещании нескольких высокопоставленных российских чиновников о том, что американские системы будут уничтожены почти сразу после развёртывания.

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