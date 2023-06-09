Вертолёт Ка-52 ВКС России поставил рекорд в зоне СВО по количеству отражённых ракетных атак за вылет, сообщили источники в военных кругах.
Российскому лётчику удалось сбить 18 ракет с помощью комплекса "Витебск", который в военных кругах называют "яйца жизни".
"На сегодняшний день рекорд по отражённым за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета", — сообщил источник РИА Новости.
Вертолёт вернулся на базу без единого повреждения. Как пояснил собеседник агентства, "яйцами жизни" "Витебск" прозвали из-за его конструкции.
"Внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолёта, похожа на птичьи яйца", — резюмировал источник.
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