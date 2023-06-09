Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Vesti.ua: посреди Киева ограбили пьяного атташе посольства США
Полковник ВС Франции озвучила, до чего США довели Украину
Почему нельзя заливать масло в масляный фильтр
Politico: Вашингтон озвучил, от чего зависит дальнейшая помощь Украине — с тревогой наблюдают
Рогозин проинформировал о ситуации на Запорожском направлении: "Рано радоваться, господа"
AP News: ЕС устал "от солидарности" с украинскими беженцами
Глава Крыма Аксёнов сообщил о корректировке целей СВО России на Украине
Каролина Мухова прошла в финал "Ролан Гаррос" 2023
Суд Великобритании отказал во въезде Никите Мазепину

РИА Новости: вертолёт Ка-52 ВКС России отразил атаку 18 зенитных ракет в зоне СВО с помощью "яиц жизни"

0:54
Силовые структуры

Вертолёт Ка-52 ВКС России поставил рекорд в зоне СВО по количеству отражённых ракетных атак за вылет, сообщили источники в военных кругах.

РИА Новости: вертолёт Ка-52 ВКС России отразил атаку 18 зенитных ракет в зоне СВО с помощью "яиц жизни"
Фото: Вадим Савицкий

Российскому лётчику удалось сбить 18 ракет с помощью комплекса "Витебск", который в военных кругах называют "яйца жизни".

"На сегодняшний день рекорд по отражённым за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета", — сообщил источник РИА Новости.

Вертолёт вернулся на базу без единого повреждения. Как пояснил собеседник агентства, "яйцами жизни" "Витебск" прозвали из-за его конструкции.

"Внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолёта, похожа на птичьи яйца", — резюмировал источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Финские пограничники встретили россиян с агрессией

Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.

TourDom: финский пограничник обвинил граждан РФ во лжи
Врач-диетолог Мансурова перечислила гражданам РФ продукты, которые нужно есть каждый день
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
В Хургаде поймали акулу, которая растерзала россиянина
"Посмотрите на саму Васильеву!" — Кушанашвили заступился за Пугачёву после критики актрисы в её адрес
"Посмотрите на саму Васильеву!" — Кушанашвили заступился за Пугачёву после критики актрисы в её адрес
Последние материалы
Полковник ВС Франции озвучила, до чего США довели Украину
РИА Новости: вертолёт Ка-52 ВКС России отразил атаку 18 зенитных ракет в зоне СВО с помощью "яиц жизни"
Почему нельзя заливать масло в масляный фильтр
Politico: Вашингтон озвучил, от чего зависит дальнейшая помощь Украине — с тревогой наблюдают
Рогозин проинформировал о ситуации на Запорожском направлении: "Рано радоваться, господа"
AP News: ЕС устал "от солидарности" с украинскими беженцами
Глава Крыма Аксёнов сообщил о корректировке целей СВО России на Украине
Каролина Мухова прошла в финал "Ролан Гаррос" 2023
Суд Великобритании отказал во въезде Никите Мазепину
Харри Кейн сообщил одноклубникам, что хочет уйти в "Реал"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников