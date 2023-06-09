Рогозин проинформировал о ситуации на Запорожском направлении: "Рано радоваться, господа"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал не радоваться раньше времени из-за отбитых атак ВСУ на Запорожском направлении.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина / t.me/rogozin_do

По его словам, атаки были отбиты, но враг пока продолжает попытки наступления.

"Враг ещё не вводил основные силы прорыва, прежде всего, крупные танковые клинья, не вбивал их в наши передовые позиции. А их только в окрестностях Орехова на самом танкоопасном направлении — около 600 танков ВСУ не считая БМП. Потому рано радоваться, господа", — заявил Рогозин.

По словам экс-главы "Роскосмоса", сначала необходимо победить, а уже потом "бросать чепчики в воздух".