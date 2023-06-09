Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал не радоваться раньше времени из-за отбитых атак ВСУ на Запорожском направлении.
По его словам, атаки были отбиты, но враг пока продолжает попытки наступления.
"Враг ещё не вводил основные силы прорыва, прежде всего, крупные танковые клинья, не вбивал их в наши передовые позиции. А их только в окрестностях Орехова на самом танкоопасном направлении — около 600 танков ВСУ не считая БМП. Потому рано радоваться, господа", — заявил Рогозин.
По словам экс-главы "Роскосмоса", сначала необходимо победить, а уже потом "бросать чепчики в воздух".
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