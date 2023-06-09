Командир роты: российский танк Т-90М "Прорыв" уничтожил группу ВСУ в ходе ротации в ЛНР

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экипажу танка Т-90М "Прорыв" ВС РФ удалось уничтожить украинскую группу во время замены личного состава на передовой в ЛНР.

Фото: Министерство обороны РФ

По словам командира российской танковой роты, с помощью "Прорыва" можно уничтожать не только живую силу, но и низколетящие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника. Он пояснил, что, выполняя задачи в зоне спецоперации, военные РФ обычно тратят почти весь боекомплект. Как уточнил солдат, в сохранности остаются лишь три снаряда, необходимые для отхода.

Командир подчеркнул, что экипаж ликвидировал боевиков ВСУ в результате третьего выстрела из танка "Прорыв".

"Домой приехали пустыми", — сказал военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что армия Украины лишилась свыше 50 единиц тяжёлой техники, в том числе 21 танка, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.