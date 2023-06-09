ВС РФ уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк на двух направлениях СВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы уничтожили значительное количество техники противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.

Фото: Mil.gov.ua

Так, по его словам, ВСУ лишились более 50 единиц тяжёлой техники, в том числе 21 танка. На Южно- Донецком направлении враг потерял восемь машин.

"Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа "Фурия" и два — "Лелека", — рассказал РИА Новости Чехов.

Кроме того, на Запорожском направлении ВС России уничтожили:

13 танков,

десять БМП,

шесть бронеавтомобилей.

Кроме того, ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе.