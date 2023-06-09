Российские бойцы уничтожили значительное количество техники противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.
Так, по его словам, ВСУ лишились более 50 единиц тяжёлой техники, в том числе 21 танка. На Южно- Донецком направлении враг потерял восемь машин.
"Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа "Фурия" и два — "Лелека", — рассказал РИА Новости Чехов.
Кроме того, на Запорожском направлении ВС России уничтожили:
Кроме того, ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.