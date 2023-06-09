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ВС РФ уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк на двух направлениях СВО

0:53
Силовые структуры

Российские бойцы уничтожили значительное количество техники противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.

ВС РФ уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк на двух направлениях СВО
Фото: Mil.gov.ua

Так, по его словам, ВСУ лишились более 50 единиц тяжёлой техники, в том числе 21 танка. На Южно- Донецком направлении враг потерял восемь машин.

"Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа "Фурия" и два — "Лелека", — рассказал РИА Новости Чехов.

Кроме того, на Запорожском направлении ВС России уничтожили:

  • 13 танков,
  • десять БМП,
  • шесть бронеавтомобилей.

Кроме того, ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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