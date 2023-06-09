Рогов: боевики ВСУ пытаются организовать новые атаки в Запорожской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о продолжении ожесточённых боёв на линии соприкосновения.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинские подразделения осуществляют подготовку к новым атакам на территории региона. Как пояснил чиновник, ВС России отражают удары националистов.

"Ожесточённые бои продолжаются. ВСУ предпринимают новые попытки атак на различных участках фронта", — уточнил Рогов в беседе с РИА Новости.

При этом он обратил внимание на сохранение довольно устойчивой обстановки на линии боевого соприкосновения. Представитель администрации подчеркнул: военные ВСУ, несмотря на активизацию столкновений, так и не добились существенных результатов.

Ранее военкоры "Русской весны" проинформировали, что ночью Киев перебросил на Запорожское направление десятки единиц бронетехники.