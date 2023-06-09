Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о продолжении ожесточённых боёв на линии соприкосновения.
По его словам, украинские подразделения осуществляют подготовку к новым атакам на территории региона. Как пояснил чиновник, ВС России отражают удары националистов.
"Ожесточённые бои продолжаются. ВСУ предпринимают новые попытки атак на различных участках фронта", — уточнил Рогов в беседе с РИА Новости.
При этом он обратил внимание на сохранение довольно устойчивой обстановки на линии боевого соприкосновения. Представитель администрации подчеркнул: военные ВСУ, несмотря на активизацию столкновений, так и не добились существенных результатов.
Ранее военкоры "Русской весны" проинформировали, что ночью Киев перебросил на Запорожское направление десятки единиц бронетехники.
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