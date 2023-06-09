Литовкин призвал дойти до польской границы для выполнения всех задач спецоперации

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если Вооружённые силы РФ дойдут до польской границы, это позволит выполнить все задачи в рамках спецоперации, сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, оценивая в интервью Pravda.Ru слова главы Крыма Сергея Аксёнова о возможной корректировке целей СВО.

Фото: mil.ru

По мнению эксперта, вариантов изменений может быть множество, например, остановить спецоперацию до тех границ, которые РФ сейчас занимает, или пойти дальше для освобождения Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

"А можем дойти до польской границы, что, на мой взгляд, реально выполнит задачи СВО. Если мы где-то остановимся, то не обеспечим безопасность территорий, по ним будут стрелять. Без этого мы не добьёмся нейтралитета Украины, её демилитаризации. Денационализацию тоже не сделаем, если не дойдём до польской границы. Пауза вряд ли может нам сослужить какую-то службу, скорее, она будет против нас", — сказал Литовкин.

Как пояснил специалист, задачи СВО изменятся лишь в случае соответствующего решения Кремля. На вопрос корреспондента Pravda.Ru о том, стоит ли ждать каких-либо заявлений руководства РФ в ближайшее время, военный обозреватель ответил, что "чего-то ждать нужно всегда".

Ранее Аксёнов допустил корректировку целей спецоперации из-за ежедневного изменения боевой обстановки на линии соприкосновения.