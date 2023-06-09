Генерал ВСУ Кривонос назвал причину, по которой контрнаступление Киева обречено на провал

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, почему начавшееся контрнаступление Киева не может быть успешным.

Фото: w-dog.ru

По мнению военного, вся западная техника, которую Киев бросил на наступление, будет ликвидирована российской армией, потому что у ВСУ отсутствует поддержка с воздуха.

Украинской армии сейчас очень не помешали бы истребители F-16, которые обещал передать Запад. Но, раз их нет, начавшиеся наступательные действия лучше было бы отменить, пока не поздно, считает Кривонос.

"Очень важно понимать, что нам для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не передали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Учитывая степень вооружённости ВСУ, российским военным будет не так сложно остановить их, а вместо западных танков и БМП при таких условиях скоро будет просто "куча сгоревшего металлолома".