ВСУ осуществили шесть попыток прорыва линии соприкосновения в Запорожской области, и это только за минувшие сутки. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Все попытки прорыва со стороны ВСУ были успешно отбиты российскими военными, подчеркнул политик.
"За последние сутки боевики ВСУ предприняли шесть попыток прорвать линию фронта и вклиниться вглубь нашей обороны. Четыре атаки было отражено в районе Времевского выступа и две — южнее города Орехов", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Украинские подразделения не смогли продвинуться далеко и были отброшены назад, неся огромные потери. Это стало возможным благодаря использованию российской армией авиации и артиллерии, добавил Рогов.
9 июня президент РФ Владимир Путин сообщил о начавшемся контрнаступлении Киева. Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков линии соприкосновения продвижение ВСУ не было успешным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.