Рогов рассказал, сколько раз ВСУ пытались прорвать линию соприкосновения в Запорожской области

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ осуществили шесть попыток прорыва линии соприкосновения в Запорожской области, и это только за минувшие сутки. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: скрин Ютуб

Все попытки прорыва со стороны ВСУ были успешно отбиты российскими военными, подчеркнул политик.

"За последние сутки боевики ВСУ предприняли шесть попыток прорвать линию фронта и вклиниться вглубь нашей обороны. Четыре атаки было отражено в районе Времевского выступа и две — южнее города Орехов", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Украинские подразделения не смогли продвинуться далеко и были отброшены назад, неся огромные потери. Это стало возможным благодаря использованию российской армией авиации и артиллерии, добавил Рогов.

9 июня президент РФ Владимир Путин сообщил о начавшемся контрнаступлении Киева. Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков линии соприкосновения продвижение ВСУ не было успешным.