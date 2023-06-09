Рогов: Украина перебрасывает 30-тысячную группировку войск с Херсонского направления на Запорожское

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев перебрасывает войска в этот регион.

Фото: freeua.ru

Как подчеркнул чиновник, изначально армия Украины планировала направить 10 тысяч военных. Сейчас же ситуация изменилась, предупредил политик.

"Как минимум более 30 тысяч боевиков ВСУ перебрасывается на Запорожское направление с Херсонского", — сообщил Рогов, слова которого приводит "Комсомольская правда".

Ранее он отметил, что Украина пытается организовать новые атаки в Запорожской области.