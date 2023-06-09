Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев перебрасывает войска в этот регион.
Как подчеркнул чиновник, изначально армия Украины планировала направить 10 тысяч военных. Сейчас же ситуация изменилась, предупредил политик.
"Как минимум более 30 тысяч боевиков ВСУ перебрасывается на Запорожское направление с Херсонского", — сообщил Рогов, слова которого приводит "Комсомольская правда".
Ранее он отметил, что Украина пытается организовать новые атаки в Запорожской области.
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