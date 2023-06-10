Military Watch: русские уничтожили на Украине лучший танк Германии Leopard 2A6

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия уничтожила в ходе наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) лучший танк Германии Leopard 2A6 который, наряду с британским Challenger 2, считается самым боеспособным на вооружении страны. Об этом пишут эксперты журнала Military Watch Magazine.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

В то время как Leopard 2A4 оказались очень уязвимыми в бою с броневой защитой, которая фактически устарела, Leopard 2A6 уже давно позиционируется как гораздо более боеспособная машина.

При стоимости около 8 миллионов долларов за танк преимущества нового варианта включают использование композитной брони третьего поколения, интеграцию более длинноствольного и более мощного основного орудия, установку дополнительных модулей брони на башне и использование значительно улучшенного управления огнём. Потеря этих танков, которые считались наиболее производительными в западном мире, имеет серьёзные последствия далеко за пределами самой Украины, констатировали авторы издания.

Танк Leopard 2A6 был показан крупным планом на кадрах с воздуха, горящий и полностью разрушенный, с такими особенностями, как артиллерийская установка, подтверждающими класс увиденной машины. Второй Leopard 2A6 был показан в том же строю с повреждением на левой гусенице и брошенный вместе с несколькими американскими боевыми машинами пехоты M2 Bradley, добавили аналитики.

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