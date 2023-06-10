Арестович* рассказал о готовящемся главном ударе ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович* рассказал об оставшемся важном преимуществе украинской армии.

Фото: https://t.me/stranaua

Украинский военный аналитик заверил, что масштабных действий ВСУ ещё не предпринимало.

"Противник до сих пор не знает направление нашего главного удара, потому что он ещё и близко не начинался", — объяснил бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* подчеркнул важность накопления ресурсов на конкретном участке и отметил, что следует ждать скачкообразной реализации изменений, которые, по его словам, накапливаются постепенно.

Ранее Алексей Арестович ответил тем украинцам, которые расстроились из-за отсутствия быстрого успеха ВСУ.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.