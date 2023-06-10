Алексей Арестович* рассказал об оставшемся важном преимуществе украинской армии.
Украинский военный аналитик заверил, что масштабных действий ВСУ ещё не предпринимало.
"Противник до сих пор не знает направление нашего главного удара, потому что он ещё и близко не начинался", — объяснил бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* подчеркнул важность накопления ресурсов на конкретном участке и отметил, что следует ждать скачкообразной реализации изменений, которые, по его словам, накапливаются постепенно.
Ранее Алексей Арестович ответил тем украинцам, которые расстроились из-за отсутствия быстрого успеха ВСУ.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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