Алексей Арестович* ответил тем украинцам, в среде которых царят пораженческие настроения из-за отсутствия быстрого успеха ВСУ.
Украинский военный аналитик отметил, что у гражданских "нервы ни к чёрту".
"Многие военные психологически сыпятся по поводу отсутствия молниеносных результатов на юге и "больших потерь" при наступлении", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он объяснил согражданам, которые говорят, что "всё провалилось", что исчезли только их иллюзии.
Арестович* рассказал об опыте армии Азербайджана, которой приходилось больше месяца безуспешно пробивать линию обороны в Карабахе.
Он отметил, что ВСУ имеют дело с подготовленной обороной ВС РФ, где случаются "мясные" столкновения с попытками "сломать кости" противнику.
Ранее Алексей Арестович* объяснил, в каком случае Украину ждёт поражение.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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