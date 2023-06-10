Арестович* прокомментировал неудачи ВСУ при наступлении: говорят, что всё провалилось

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович* ответил тем украинцам, в среде которых царят пораженческие настроения из-за отсутствия быстрого успеха ВСУ.

Фото: topwar.ru

Украинский военный аналитик отметил, что у гражданских "нервы ни к чёрту".

"Многие военные психологически сыпятся по поводу отсутствия молниеносных результатов на юге и "больших потерь" при наступлении", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он объяснил согражданам, которые говорят, что "всё провалилось", что исчезли только их иллюзии.

Арестович* рассказал об опыте армии Азербайджана, которой приходилось больше месяца безуспешно пробивать линию обороны в Карабахе.

Он отметил, что ВСУ имеют дело с подготовленной обороной ВС РФ, где случаются "мясные" столкновения с попытками "сломать кости" противнику.

Ранее Алексей Арестович* объяснил, в каком случае Украину ждёт поражение.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.